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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

Угорщину можуть позбавити права голосу в Раді ЄС

11 вересня, 2018 - 10:43
Фото Euranet Plus

Депутати Європарламенту 11 вересня обговорять питання про можливе порушення Угорщиною основоположних принципів Європейського союзу. Вже 12 вересня євродепутати проголосують за резолюцію, яка може позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС, повідомляє Euronews.

У доповіді, підготовленій євродепутатом від Нідерландів Джудіт Саргентіні, йдеться про корупцію в Угорщині, проблеми в конституційній, виборчій та судовій системах, погіршення ситуації зі свободою слова і тиску на громадянське суспільство.

За словами Саргентіні, у громадян Угорщини більше немає впевненості в тому, що їх уряд буде чесним і справедливим.

Влада Угорщини, в свою чергу, стверджує, що доповідь грунтується на брехні і фактичних помилках.

Перед початком дебатів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступить з 7-хвилинною заявою.

Стаття 7 договору про Євросоюз застосовується в разі порушення членом ЄС таких принципів як демократія, верховенство закону і дотримання прав людини.

Це перша спроба застосування статті 7 в ЄС.

Як повідомлялося раніше, 20 червня парламент Угорщини ухвалив урядовий законопроект про криміналізацію допомоги громадянами країни біженцям. Законодавчі зміни ускладнюють отримання мігрантами притулку в Угорщині та роблять кримінальним злочином допомогу зі сторони активістів біженцям, якщо останні не мають законних підстав для отримання такого статусу.

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