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Україна на 36% збільшила експорт до Норвегії, - Кубів

11 вересня, 2018 - 17:25
Фото АПУ

Минулого року український експорт до Норвегії зріс на 36%.

Про це повідомив у Facebook міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.

“Товарообіг з Норвегією за 2017 рік зріс на 32,1% відносно 2016 року, при цьому експорт збільшився н 36,4%, а понад 23% норвезьких інвестицій спрямовані у промисловість та майже 18% у наукову та науково-технічну діяльність”, — написав Кубів.

При цьому, за його словами, норвезька Scatec Solar планує побудувати в Україні від 7 до 10 комплексів сонячних електростанцій загальною потужністю від 200 до 300 мВт і вартістю від 200 до 300 мільйонів євро. Перші дві з них мають з’явитися на Черкащині. Крім того, ще одна норвезька компанія — NBT планує інвестувати близько 450 млн доларів та спорудити 67 вітрових електроустановок потужністю 250 МВт на Херсонщині.

Джерело: День

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