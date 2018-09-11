УЄФА хоче створити ще один футбольний турнір

Союз європейських футбольних асоціацій створить третій клубний футбольний турнір Європи.

Про це повідомив президент Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі, передає Football Italia.

За його словами, від УЄФА отримано схвалення на створення третього єврокубка, який буде доданий до наявних на даний момент Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

"Чекали дозволу від УЄФА, тепер отримано зелене світло на створення третього турніру, у якому візьмуть участь 96 клубів, починаючи з сезона-2021/22. Для проведення нового турніру нам доведеться серйозним чином опрацювати нову систему розкладу єврокубків", – сказав Аньєллі.

Формат проведення нового змагання на даний момент невідомий, проте очікується, що він буде схожий на Кубок володарів кубків.

Кубок володарів кубків – європейський турнір, в якому брали участь переможці національних кубкових турнірів. Перший розіграш пройшов у сезоні- 1960/61, а останній – в 1999 році. Пізніше цей турнір об`єднали з Кубком УЄФА.

Нагадаємо, що УЄФА планує провести фінал Ліги чемпіонів у Нью-Йорку.