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В Афганістані під час акції протесту стався вибух, 32 загиблих

11 вересня, 2018 - 18:28
Фото Reuters

У вівторок, 11 вересня, на сході Афганістану в результаті вибуху загинули щонайменше 32 особи, ще 128 отримали поранення.

Як пише AFP, вибух пролунав у провінції Нангархар під час акції протесту проти призначення начальника місцевої поліції. Протестувальники заблокували дорогу між адміністративним центром провінції Джелалабад і великим прикордонним переходом на кордоні з Пакистаном.

За попередніми даними, терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій в натовпі демонстрантів.

Поки ніхто не взяв відповідальність за вибух, але терористичні угруповання Талібан і Ісламська держава ведуть збройні дії в Нангархарі.

Джерело: День

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