В Афганістані під час акції протесту стався вибух, 32 загиблих

У вівторок, 11 вересня, на сході Афганістану в результаті вибуху загинули щонайменше 32 особи, ще 128 отримали поранення.

Як пише AFP, вибух пролунав у провінції Нангархар під час акції протесту проти призначення начальника місцевої поліції. Протестувальники заблокували дорогу між адміністративним центром провінції Джелалабад і великим прикордонним переходом на кордоні з Пакистаном.

За попередніми даними, терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій в натовпі демонстрантів.

Поки ніхто не взяв відповідальність за вибух, але терористичні угруповання Талібан і Ісламська держава ведуть збройні дії в Нангархарі.