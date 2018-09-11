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В Афганістані смертник підірвав бомбу у натовпі демонстрантів: 19 жертв, 57 поранених

11 вересня, 2018 - 14:30
Фото EPA

В афганській провінції Нангархар терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій у натовпі демонстрантів. Про це повідомляє TOLO News з посиланням на дані офісу губернатора провінції, передає "РБК-Україна".

Як зазначається, смертник атакував протест в районі Мохманд Дара.

Демонстранти вимагали відставки голови місцевої поліції.

В результаті вибуху загинули 19 осіб, ще 57 отримали поранення.

На даний момент жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 вересня, на півночі Афганістану у результаті серії атак бойовиків "Талібану" на підрозділи сил безпеки загинули щонайменше 52 військовослужбовці.

Окрім того, у провінції Джаузджан таліби напали на район Хам'яб з різних напрямків, змусивши афганські сили залишити штаб-квартиру району, щоб уникнути цивільних причин.

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