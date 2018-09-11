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Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

В результаті вибуху газовоза в Нігерії загинули 35 людей, понад 100 постраждали

11 вересня, 2018 - 09:39
Фото Reuters

В результаті вибуху газовоза в Нігерії загинули щонайменше 35 людей, ще більше ста отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що більша частина з тих, хто загинув, прибігли на місце події, щоб подивитися, що сталося.

Інцидент стався біля заправної станції в штаті Насарава в центральній частині країни. Причина вибуху поки не відома.

Джерело: День

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