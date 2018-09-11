В результаті вибуху газовоза в Нігерії загинули 35 людей, понад 100 постраждали

11 вересня, 2018 - 09:39
В результаті вибуху газовоза в Нігерії загинули щонайменше 35 людей, ще більше ста отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що більша частина з тих, хто загинув, прибігли на місце події, щоб подивитися, що сталося.
Інцидент стався біля заправної станції в штаті Насарава в центральній частині країни. Причина вибуху поки не відома.
Affected area in Lafia gas explosion pic.twitter.com/qJ6u7LQ1wi
— Umar_Pharouq (@LadanUmar97) September 10, 2018
Джерело: День