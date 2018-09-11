В результаті вибуху газовоза в Нігерії загинули 35 людей, понад 100 постраждали

В результаті вибуху газовоза в Нігерії загинули щонайменше 35 людей, ще більше ста отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що більша частина з тих, хто загинув, прибігли на місце події, щоб подивитися, що сталося.

Інцидент стався біля заправної станції в штаті Насарава в центральній частині країни. Причина вибуху поки не відома.