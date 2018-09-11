Влада Каталонії ініціює масові протести заради незалежності від Іспанії

Сепаратистська влада Каталонії закликала людей у вівторок, 11 вересня, вийти на вулиці Барселони, щоб відзначити Національний день регіону – Діаду, й таким чином розпочати серію масових акцій протесту з вимогою незалежності від Іспанії. Як повідомляє Associated Press, очікується, що у приуроченому до Діади марші візьмуть участь сотні тисяч прихильників незалежності, передає "ЄП".

Сепаратисти в останні роки традиційно використовують свято для пропагування ідеї відокремлення від Іспанії.

Марш відбудеться майже через рік після проведення забороненного референедуму, що призвів до проголошення нереалізованої декларації про незалежність. Каталонські сепаратистські лідери та активісти, які проштовхували референдум, виступаючи проти територіальної цілісності Іспанії, перебувають у в'язницях або втекли з країни.

Глава Каталонії Кім Торра, який прийшов до влади після перемоги сепаратистів на дострокових місцевих виборах, хоче, щоб новий уряд погодився провести зобов'язуючий референдум про незалежність.

"Наш уряд прагне перетворити республіку в реальність. Хай живе вільна Каталонія", - сказала Торра в понеділок у телезверенні, приуроченному до свята.

Як повідомлялося, 4 вересня Торра заявив про намір відновити кампанію щодо відокремлення регіону від Іспанії, відмовившись від пропозиції центральної уряду в Мадриді провести референдум щодо більшої автономії.