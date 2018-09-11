За добу бойовики 24 рази обстріляли позиції українських військових, 1 солдат загинув, 2 поранені

На Донбасі упродовж минулої доби, 10 вересня, російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ. Тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це у вівторок, 11 вересня, повідомляє прес-служба ООС.

"Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Майорськ, Шуми, Південне, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Із мінометів 120-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Луганське, з мінометів 82-го калібру – поблизу Кримського. Позиції оборонців Водяного окупанти накрили мінометним вогнем обох калібрів.

У ході ведення бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

Від початку доби бойовики із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Кам'янки та Широкиного. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що за серпень 2018 року на Донбасі загинули 18 українських військовослужбовців.