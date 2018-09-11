Збірна України виборола командну срібну медаль на ЧС зі стрільби

Скарбниця збірної України з кульової стрільби по рухомими мішеням поповнилася нагородою на чемпіонаті світу, що триває у Чхавоні (Південна Корея).

Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Наша жіноча збірна в обличчі Галини Авраменко, Вікторії Гаврилової та Валенти Гончарової має в активі срібну медаль. На рахунку "жовто-блакитних" 1101 бал.

Краще виступила тільки китайська збірна – 1125 пунктів. Трійку медалісток закрила Росія – 1097.

Загальний доробок збірної України нараховує дві "золоті", чотири "срібні" і три бронзові нагороди, що дозволяє посідати восьме місце серед усіх команд.

Нагадаємо, що асоціація європейських клубів схвалила створення третього єврокубкового турніру.