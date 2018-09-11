Збірна України виборола командну срібну медаль на ЧС зі стрільби

11 вересня, 2018 - 19:04
Скарбниця збірної України з кульової стрільби по рухомими мішеням поповнилася нагородою на чемпіонаті світу, що триває у Чхавоні (Південна Корея).
Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Наша жіноча збірна в обличчі Галини Авраменко, Вікторії Гаврилової та Валенти Гончарової має в активі срібну медаль. На рахунку "жовто-блакитних" 1101 бал.
Краще виступила тільки китайська збірна – 1125 пунктів. Трійку медалісток закрила Росія – 1097.
Загальний доробок збірної України нараховує дві "золоті", чотири "срібні" і три бронзові нагороди, що дозволяє посідати восьме місце серед усіх команд.
Нагадаємо, що асоціація європейських клубів схвалила створення третього єврокубкового турніру.
Джерело: УНН