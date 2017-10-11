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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

87% страт у світі припадає на 4 країни, - ООН

11 жовтня, 2017 - 10:14
Фото Reuters

Більшість смертних вироків у світі виноситься у 4 азійських країнах.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, передає Центр новин ООН.

"Сьогодні 87 % страт припадає на чотири країни ", - заявив Гутерріш

Зокрема, за даними організації "Міжнародна амністія", найбільше число страт в минулому році відбулося в Китаї, Ірані, Саудівській Аравії та Іраку.

В той же час, зазначається, що більшість країн світу відмовилися від смертних вироків у якості покарання.

"Близько 170 країн заборонили або припинили кари. Минулого місяця дві африканські країни - Гамбія і Мадагаскар - зробили важливі кроки в напрямку остаточного скасування смертної кари", - сказав він.

Так, за 2016 рік число страт по всьому світу знизилося на 37% в порівнянні з попереднім роком.

Джерело: Еспресо
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