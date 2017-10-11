Аеропорт "Жуляни" суттєво наростив пасажиропотік

У січні-вересні 2017 року міжнародний аеропорт Київ (Жуляни) обслужив майже 1,4 млн пасажирів, що на 66,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Про це повідомила прес-служба аеропорту.

Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, склала 1,3 млн, на внутрішніх рейсах - 61,7 тис.

Кількість рейсів за 9 місяців 2017 року склало 17,3 тис. на приліт і виліт, що на 29,4% більше аналогічного періоду 2016 року. З них міжнародних рейсів - 14,2 тис., внутрішніх - 3,1 тис. рейсів.

Найбільш популярні міжнародні напрямки у січні-вересні 2017 року: Мінськ (Білорусь), Дубай (ОАЕ), Будапешт (Угорщина), Анталья (Туреччина), Анкара (Туреччина), Шарм-еш-Шейх (Єгипет), Рим (Італія); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

При цьому, за вересень 2017 року обслужив 235,4 тис. пасажирів, що на 89,5% більше, ніж у вересні 2016 року.