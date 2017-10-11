Артистка цирку "Кобзов" привезла в Україну золоту нагороду

В Ізраїлі закінчився 3-й Міжнародний фестиваль цирку в місті Ашдод, членом журі якого був Микола Кобзов.

Україну на фестивалі представляла артистка цирку «Кобзов», юна еквілібристка Вікторія Дзюба, яка завоювала золоту нагороду і отримала спеціальні призи від

цирку Du Soleil і фестивалю в Монте Карло!

«Номер розповідає про життя, про злети й падіння, які бувають у всіх без винятку. У моєму виступі безліч незвичайних елементів, які здивували і вразили публіку », - розповіла 15-річна учасниця фестивалю.

За словами Вікторії, з малих років вона була дуже активною. Батьки відвели її спочатку в танцювальну студію, де її дивовижні здібності помітили хореографи і порадили батькам просувати дитину далі. Після цього, дівчинку і віддали в циркову студію. Тому вже в такому юному віці вона домоглася чималих успіхів.

Для Вікторії цирк - це доля, а стартом до участі в 3-му Міжнародному фестивалі цирку в місті Ашдод, стали гран-прі на Дитячому всеукраїнському фестивалі «Зірки майбутнього», і участь в 6-му Міжнародному цирковому фестивалі «Золотий трюк Кобзова», де вона стала володарем золотої нагороди.