Болгарія може допомогти Україні в підвищенні кваліфікації вчителів болгарської мови

Болгарія готова допомогти Україні в підвищенні кваліфікації вчителів болгарської мови.

Про це заявив радник міністра освіта й науки Болгарії Ліліана Друмева під час круглого столу щодо імплементації мовної статті нового українського закону про освіту, передає прес-служба МОН.

"Я чула, що багато-хто сьогодні піднімав питання кваліфікації вчителів. Думаю, що це не буде проблемою на базі наших інститутів підвищення кваліфікації покращити знання ваших вчителів", - сказала вона.

У ході зустрічі зазначалося, що болгарська національна меншина може сприяти тому, щоб на конкурс підручників подались хороші авторські колективи.

Крім того, представники болгарської меншини в Україні підтримали новий закон "Про освіту".