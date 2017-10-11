Бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО, 4 військових поранені, - штаб

У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 15 обстрілів українських позиції з боку бойовиків.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку терористи з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї стріляли по українських опорних пунктах біля Новоолександрівки. Внаслідок цього протистояння отримав поранення один військовий. Крім того, під ворожим вогнем ввечері опинились українські позиції біля Трьохізбенки.

На Донецькому напрямку кількість вогневих провокацій дещо зменшилась, проте і тут бойовики не повністю дотримувались режиму тиші. Зокрема, внаслідок обстрілу українських позицій з озброєння БМП та великокаліберного кулемету неподалік Зайцевого отримав поранення ще один військовий. Біля Майорська терористи застосували кулемет.

На Приморському напрямку, за уточненими даними, під час обстрілу укріплень сил АТО отримали поранення двоє військових в районі Широкиного. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції сил АТО у районі Старогнатівки та Талаківки.

У штабі також додали, що в результаті бойових дій четверо військовослужбовців отримали поранення.