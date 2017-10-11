Данія може заблокувати "Nord Stream-2"

Парламент Данії у четвер, 12 жовтня, вперше обговорить новий законопроект, який дасть змогу заблокувати проект газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2).

Цей документ підтримує уряд та основні опозиційні партії, повідомляє Укрінформ з посиланням на EUobserver.

“На даний момент подібні проекти, які використовують територіальні води Данії, можна заблокувати лише через екологічні побоювання. Згідно із новим законом країна також буде враховувати безпеку, зовнішню політику, оборону та політичні проблеми, перш ніж надавати схвалення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон може набрати чинності в січні 2018 року, однак залишається невизначеним, чи буде це достатньо швидко, щоб заблокувати очікувану заявку будівельників російського газопроводу.