Дніпрянам представили шедеври Дюрера

У дніпровському Музеї українського живопису відкрилася виставка гравюр легендарного німецького художника Альбрехта Дюрера. Захід проводиться у рамках програми міського голови Бориса Філатова «Культурна столиця». Експозиція, що має назву «Альбрехт Дюрер. Містичне та реальне» – це 57 оригінальних гравюр видатного німецького майстра. Проект створили спільно с Харківським художнім музеєм, який і надав картини для виставки. Організатори кажуть, що переговори тривали близько року.

Альбрехт Дюрер відомий своїми графічними роботами та ксилографіями. Саме ксилографічні роботи і представлено в Музеї українського живопису. Виставка включає в себе оригінали самого митця і роботи його послідовників. Всього в експозиції представлено 67 картин. 26 з них – ксилографії Дюрера, інші – роботи його послідовників – від 17 до 19 століття. Всі еспонати, як кажуть експерти — оригінали. Більшість ксилографій – релігійного змісту.

Роботи німецького художника зацікавили багатьох поціновувачів мистецтва. «Це унікальна подія для міста. Загалом ця виставка не виїзна, та врешті вдалося привезти її до Дніпра. Міська рада доклала до цього чимало зусиль. Це було б неможливо без ентузіазму керівництва Музею українського живопису. Мистецтво вічне. І в рамках програми мера Бориса Філатова «Культурна столиця» ми даруватимемо дніпрянам ще більше прекрасних експозицій», – сказав заступник мера Дніпра Олександр Шикуленко під час відкриття виставки.

Альбрехта Дюрера називають знаковою фігурою у світовому мистецтві, яка не поступається Леонардо да Вінчі. «Тут розміщено надруковані оригінали робіт Альбрехта Дюрера. 80% цієї виставки – це роботи на релігійні сюжети. 17 гравюр зображують сцени з життя Пресвятої Діви Марії. 37 маленьких робіт – із життя Хреста, малі страсті. Також є три портрети: батька митця і друзів», – розповіла головний мистецтвознавець Музею українського живопису Людмила Тверська. Побачити роботи одного з найвидатніших німецьких художників доби Відродження дніпряни та гості міста зможуть у музеї за адресою: Троїцька Площа, 5-а, протягом місяця.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро