Інтеграція Західних Балкан до ЄС та НАТО має проходити швидше, - Сіярто

Угорщина хоче, щоб Європейський Союз прискорив інтеграцію Західних Балкан, а НАТО прийняв країни регіону.

Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто на конференції за участі чиновників із країн Центральної Європи та Західних Балкан, повідомляє ЄП.

"Прискорення процесу вступу є гарантією безпеки. Нестабільність і напруженість на Західних Балканах є серйозним ризиком для всієї Європи", - сказав Сіярто.

Він сказав, що ЄС має розпочати переговори щодо вступу Албанії та Македонії не пізніше першого кварталу 2018 року.

За словами міністра, ЄС також має запропонувати Боснії та Косові "реалістичні та досяжні цілі і терміни інтеграції", і на грудневій зустрічі міністрів закордонних справ НАТО необхідно прийняти рішення розпочати переговори щодо членства Македонії та активізувати план дій щодо членства Боснії.

Сіярто зазначив, що один із важливих ризиків нестабільного південно-східного європейського регіону - його нездатність протистояти новій хвилі міграції.

"Якщо прийде нова хвиля міграції, лише стабільні та сильні Західні Балкани зможуть її зупинити. Наразі ЄС не має стратегії щодо Західних Балкан", - сказав.