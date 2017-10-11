Кількість загиблих від лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 17 людей

В американському штаті Каліфорнія рятувальники продовжують боротися з лісовими пожежами. За останніми даними відомо, що кількість загиблих збільшилася до 17 людей. Про це повідомляє The Washington Post.

Пожежу поки не ліквідовано, однак за минулу добу рятувальникам вдалося скоротити площу за рахунок того, що сильний вітер стишився. Як зазначається, пожежа сталася в густонаселених кварталах, внаслідок чого жителі змушені були залишити свої домівки посеред ночі.

Офіційні особи також передають, що сприятливі для гасіння пожежі погодні умови тимчасові: очікується, що вже завтра, у четвер, вітер знову повернеться до регіону, що ускладнить роботу рятувальників.

З регіону було евакуйовано близько 25 тисяч жителів. Кількість загиблих може збільшитися.

Нагадаємо, вчора повідомляли про 10 загиблих внаслідок масштабних лісових пожеж, які охопили понад 57 тисяч акрів.