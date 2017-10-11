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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

Луценко заявив, що гральний бізнес в Україні треба легалізувати

11 жовтня, 2017 - 13:11
Фото Reuters

Генпрокурор Юрій Луценко виступає за легалізацію грального бізнесу в Україні з видачею ліцензії.

Про це він заявив на брифінгу в Ужгороді, передає "Голос Карпат".

"Я за легалізацію гральних закладів з видачею ліцензії в установленому порядку", - наголосив Луценко.

При цьому він зазначив, що гральні заклади мали б розташовуватися не в селах та містах, а також не в безпосередній близькості до шкіл та установ.

Також Луценко наголосив, що гральні заклади мали б підпорядковуватися фіскальній службі та бути прозорими.

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