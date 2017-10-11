Луценко заявив, що гральний бізнес в Україні треба легалізувати

Генпрокурор Юрій Луценко виступає за легалізацію грального бізнесу в Україні з видачею ліцензії.

Про це він заявив на брифінгу в Ужгороді, передає "Голос Карпат".

"Я за легалізацію гральних закладів з видачею ліцензії в установленому порядку", - наголосив Луценко.

При цьому він зазначив, що гральні заклади мали б розташовуватися не в селах та містах, а також не в безпосередній близькості до шкіл та установ.

Також Луценко наголосив, що гральні заклади мали б підпорядковуватися фіскальній службі та бути прозорими.