Луценко заявив, що гральний бізнес в Україні треба легалізувати

11 жовтня, 2017 - 13:11
Генпрокурор Юрій Луценко виступає за легалізацію грального бізнесу в Україні з видачею ліцензії.
Про це він заявив на брифінгу в Ужгороді, передає "Голос Карпат".
"Я за легалізацію гральних закладів з видачею ліцензії в установленому порядку", - наголосив Луценко.
При цьому він зазначив, що гральні заклади мали б розташовуватися не в селах та містах, а також не в безпосередній близькості до шкіл та установ.
Також Луценко наголосив, що гральні заклади мали б підпорядковуватися фіскальній службі та бути прозорими.