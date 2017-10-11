Мей закликала Трампа не припиняти ядерну угоду з Іраном

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулась до президента США Дональда Трампа у вівторок увечері після того, як було оголошено, що остаточне рішення про "загальну стратегію щодо Ірану" він прийме пізніше на цьому тижні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraf.

Британський прем'єр безпосередньо звернулася до президента Сполучених штатів з проханням не припинити ядерну угоду з Іраном, стверджуючи, що вона "життєво важлива для регіональної безпеки".

В свою чергу, міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон також закликав свого американського колегу Рекса Тиллерса погодитись зі ствердженням, що угода "зробить світ безпечним".