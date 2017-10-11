Міненерговугілля: Підстави для підвищення цін на газ для населення відсутні

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило нову формулу розрахунку ціни на газ для населення. Про це повідомляє прес-центр Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

"Відповідно до запропонованого Міненерговугілля розрахунком ціна газу на період з 1 жовтня 2017 року по 1 квітня 2018 року становитиме 5223,06 грн без ПДВ, що на 5,6% більше поточної ціни. Оскільки розрахована ціна не перевищує 10% поточної ціни, немає підстав для її перегляду на опалювальний сезон 2017-2018 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, запуск тепла у житлові будинки столиці відбуватиметься за визначеним графіком, якого вимагає технологія безпечного й стабільного старту опалювального сезону, тобто протягом 7-10 днів.