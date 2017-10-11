МЗС: Обшуки в Бахчисараї - чергові докази дискримінації кримських татар

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що обшуки у будинках кримських татар у Бахчисараї є черговим доказом їх дискримінації в окупованому Криму, тому міжнародний тиск на Росію має посилюватися.
Про це написала у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.
"Чи є межа цинізму? Чергові докази дискримінації кримських татар в окупованому Криму. Міжнародний тиск на окупанта має посилюватись", - написала Беца.
Чи є межа цинізму? Чергові докази дискримінації крим татар в окупов Криму. Міжн тиск на окупанта має посилюватись https://t.co/NqVNImI4Ib— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 11 жовтня 2017 р.
Нагадаємо, вранці 11 жовтня в місті Бахчисараї, що в окупованому Росією Криму, в декількох будинках кримських татар-мусульман російські силовики проводять обшуки.
Офіційних коментарів російських силових структур з цього приводу поки немає.