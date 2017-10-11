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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

МЗС: Обшуки в Бахчисараї - чергові докази дискримінації кримських татар

11 жовтня, 2017 - 11:26
Фото: Укрінформ

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що обшуки у будинках кримських татар у Бахчисараї є черговим доказом їх дискримінації в окупованому Криму, тому міжнародний тиск на Росію має посилюватися.

Про це написала у Twitter речник МЗС Мар'яна Беца.

"Чи є межа цинізму? Чергові докази дискримінації кримських татар в окупованому Криму. Міжнародний тиск на окупанта має посилюватись", - написала Беца.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня в місті Бахчисараї, що в окупованому Росією Криму, в декількох будинках кримських татар-мусульман російські силовики проводять обшуки.

Офіційних коментарів російських силових структур з цього приводу поки немає.



 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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