На Полтавщині 13 жовтня відкриють пам’ятник загиблим бійцям АТО

Напередодні Покрови, 13 жовтня 2017, у місті Карлівці на Полтавщині відкриють пам’ятник загиблим героям АТО - Дмитру Барвіну та Миколі Демиденку. З цією ініціативою виступили народний депутат України Артем Вітко, ветеранські організації та місцева громада.

Про це повідомляє Артем Вітко на своїй сторінці у Facebook.

«Дмитро та Микола служили в 92-й механізованій бригаді поруч з моїм батальйоном. Ми всі були у цьому пеклі війни. Хлопці, які тільки починали свій життєвий шлях, загинули у протистоянні з російськими загарбниками… Напередодні великого свята Покрови, 13 жовтня цього року, ми відкриваємо у Карлівці пам’ятник загиблим Героям, справжнім патріотам, які своїм життям вибороли для України право на майбутнє», - пояснює народний депутат.

За словами Вітка, на місці, де громада раніше власноруч поставила дерев’яний освячений хрест на пам'ять загиблих Героїв, вже закладений фундамент нового пам’ятника.

Народний депутат запрошує усіх небайдужих українців прийти на відкриття пам’ятного знаку.

«На його відкриття 13 жовтня 2017 року, о 9:00, запрошую усіх небайдужих українців у центр Карлівки, де поруч із меморіалом загиблим у Другій світовій війні ми разом з місцевою владою та представниками громадських організацій офіційно відкриємо стелу пам'яті нашим Героям», - йдеться у повідомленні.