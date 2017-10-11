На Вінниччині зібралися краєзнавці та богослови з усієї України

Сьогодні, 11 жовтня, у містечку Бар розпочинається І Всеукраїнська науково-практична краєзнавчо-богословська конференція «Духовні скарбниці Поділля». Подібне зібрання проводиться на Вінниччині вперше. Приурочили його до 260-річчя Свято-Успенського кафедрального собору Бара та 130-річчя прославлення Барської ікони Божої Матері як чудотворної. У конференції, яка триватиме три дні, візьмуть участь науковці, духовенство, викладачі та студенти вищих навчальних закладів. У рамках заходу відбудуться презентації краєзнавчої, історичної та духовної літератури науковців і богословів з різних регіонів України. А за підсумками – планується видання збірника наукових статей.

«Уже зранку ми приймаємо учасників конференції, яких за попередньою реєстрацією буде більше півсотні, – коментує керівник прес-служби Барського благочиння Вінницької єпархії УПЦ, клірик Свято-Успенського кафедрального собору м. Бара, протоієрей Ростислав Рябий. – Особливість цього поважного зібрання в тому, що вперше в одній залі зберуться представники духовенства і світські вчені. Разом вони розглядатимуть проблемні питання, які стосуються реставрації святинь Подільської землі, вивчатимуть перспективи розвитку капеланства і християнського виховання. Будуть презентовані виставки літератури, в тому числі відбудеться презентація «Молитвослова» українською мовою».

Упродовж трьох днів учасники конференції напрацьовуватимуть механізми для розвитку трьох головних напрямків: історико-краєзнавчого, який передбачає вивчення розвитку православ’я на Поділлі і збереження духовних пам’яток; богословського, що представляє загальні тенденції сучасного богослов’я; педагогічного – вивчення практик християнського виховання. Окрім цього, обговорюватимуть питань, які раніше були мало дослідженими або взагалі не підіймалися. Це передусім проблеми вивчення військового капеланства та волонтерства як новітньої практики пастирського служіння, а також дослідження життя, подвигу, духовної спадщини святих покровителів Вінниччини – митрополита Петро Могила, преподобного Антонія Печерський, преподобного Феодора Острозького та інших.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором