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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

На японському острові розбився вертоліт

11 жовтня, 2017 - 17:20

На японському острові Окінава зазнав аварії вертоліт CH-53 Sea Stallion американських ВМС. Про це повідомляє японське агентство Nippon News Network.

В японських екстрених службах заявили, що після падіння вертоліт загорівся, не уточнивши інших подробиць.

Як пише Stripes, вертоліт здійснив аварійну посадку біля навчальної зони недалеко від місця дислокації американського корпусу військово-морських сил.

Відзначається, що в результаті інциденту екіпаж вертольота не постраждав. Постраждалих серед цивільного населення немає. Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, у Бразилії в штаті Сан-Паулу в результаті падіння літака на будинок загинули три людини.

Джерело: 112 Україна
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