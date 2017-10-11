На японському острові розбився вертоліт

11 жовтня, 2017 - 17:20
На японському острові Окінава зазнав аварії вертоліт CH-53 Sea Stallion американських ВМС. Про це повідомляє японське агентство Nippon News Network.
В японських екстрених службах заявили, що після падіння вертоліт загорівся, не уточнивши інших подробиць.
Як пише Stripes, вертоліт здійснив аварійну посадку біля навчальної зони недалеко від місця дислокації американського корпусу військово-морських сил.
Відзначається, що в результаті інциденту екіпаж вертольота не постраждав. Постраждалих серед цивільного населення немає. Обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, у Бразилії в штаті Сан-Паулу в результаті падіння літака на будинок загинули три людини.
Джерело: 112 Україна