НАБУ затримало заступника міністра оборони за підозрою в корупції

У середу, 11 жовтня, детективи НАБУ та САП затримали заступника Міністра оборони України та директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства.

Їх підозрюють у причетності до корупційної схеми з розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України, повідомила прес-служба НАБУ.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру, обрання щодо затриманих запобіжного заходу та встановлення інших співучасників.

За версією слідства, на початку 2016 року Комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива. За результатом торгів 26 квітня 2016 року Комітет за 14 лотами затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні.

13 та 18 травня 2016 року між МОУ та переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання для державних потреб палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів Державного бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн.

Відповідно до даних розслідування, упродовж червня-серпня 2016 року замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн.

Слідство вважає, що, відповідно до встановлених під час досудового розслідування фактів, службові особи Міністерства оборони України за попередньою змовою з представниками комерційного підприємства вчинили злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Досудове розслідування за даними фактами детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.