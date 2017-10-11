Наливайченко: Незаконна вирубка лісів - питання національної безпеки України

Незаконна і злочинна вирубка лісів загрожує національній безпеці України.

Про це лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко заявив у Чернівцях, передає прес-служба руху.

За його словами, ця проблема особливо гостро відчувається на Буковині, де щокварталу зникає понад тисячу кубометрів елітного карпатського лісу. Масові вирубки лісів у Глибоцькому, Сторожинецькому, Вижницькому, Путильському районах. Навіть у Садгірскому лісництві, національному парку поблизу Чернівців – «легенях» міста, нахабно і незаконно вирубують зелені насадження.

«Тому вимагаю негайно розглянути це питання на засіданні РНБО України. На Буковині давно вже не 260 тисяч гектарів лісу, а значно менше. Так, ми щодня чуємо інформацію про затримання чергового лісовозу. Днями на «лісовому» хабарі погорів черговий чиновник. Але, доки надра не будуть справді належати громаді і саме громада відповідатиме і буде зацікавлена у збереженні свого земельного, лісового, бурштинового фонду - ситуацію не змінити. Кожен новопризначений чиновник буде перекроювати буковинські ліси під себе»,- підкреслив політик.

В.Наливайченко навів досвід сусідньої Румунії, де ситуація була близькою до катастрофи. Але на початку 2016 року президент Клаус Йоганніс підписав закон, згідно з яким незаконна вирубка понад 1 га лісу вважається загрозою для національної безпеки. Відтоді контроль за вирубками там став значно суворішим, а незаконні вирубки прирівняно до терористичної діяльності.

А до цього міжнародна природоохоронна організація "Greenpeace" провела в Румунії моніторинг незаконної вирубки.

Цифри були вражаючими: понад мільйон кубічних метрів лісу вирубано незаконно; за одну годину в Румунії зникало майже три гектари лісу. Україні критично важливо скористатися успішним досвідом сусідів, дбаючи про власне майбутнє», - наголосив лідер руху «Справедливість».