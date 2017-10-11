Німеччина надасть кредити на 100 млн грн малому і середньому бізнесу України

Німецько-український фонд і KredoBank підписали угоду про надання кредитів українським малим та середнім підприємствам на суму 100 млн грн.

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні, передає "Європейська правда".

Угода є частиною Програми сприяння МСП, яка фінансується урядом Німеччини через Німецький державний банк розвитку KfW та підтримується ініціативою ЄС EU4Business.

Згідно з угодою, KredoBank кредитуватиме підприємству за ставкою 15% річних у гривні.

Серед пріоритетних для кредитування напрямків роботи - сільське, лісове та рибне господарство, переробна промисловість, тимчасове розміщення та організація харчування, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Зазначається, що гроші нададуть на придбання і модернізацію обладнання, придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, поповнення обігових коштів на розширення виробництва.

У рамках Програми підтримки малих та середніх підприємств Німецький державний банк розвитку KfW надасть Україні 300 млн грн на підтримку їх фінансування протягом наступних 40 років.