ПАРЄ затвердила резолюцію щодо скасування політичних санкцій проти РФ

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у середу, 11 жовтня, затвердила рішення, яке передбачає зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

За проект резолюції, підготовлений Мікеле Ніколетті, проголосувала переважна більшість членів ПАРЄ, повідомляє Європейська правда.

Згідно з документом, ПАРЄ та Комітет міністрів (виконавчий орган Ради Європи) мають "гармонізувати правила участі та представництва країн-членів в обох статутних органах".

Видання зазначає, що майже всі поправки, запропоновані українською делегацією, були відхилені.