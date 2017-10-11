Порошенко у ПАРЄ: Росія постійно порушує взяті на себе зобов’язання

Російська Федерація постійно порушує взяті на себе зобов’язання, а також ігнорує вимоги міжнародного співтовариства. Про це він сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу на пленарному засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи, передає УНН.

"Росія постійно порушує зобов’язання, взяті на себе. Аналогічним чином Москва ігнорує наші вимоги, вимоги міжнародного співтовариства повернутися до дотримання міжнародного права. Асамблея також зафіксувала ці вимоги в низці своїх резолюцій, але Росія досі робить вигляд, що вона не має до цього стосунку," - наголосив Президент.

Він зазначив, що Москва закриває очі на зобов’язання відповідно до мінських угод.

"Збройні сили досі окуповують Україну – Крим, Донбас. Воєнні дії ведуться Росією. І кожен день ми бачимо грубі порушення прав людини на окупованих територіях," - підкреслив Порошенко.