Порошенко відкрив зірку Героям Небесної сотні у Страсбурзі

11 жовтня, 2017 - 17:28
Президент України Петро Порошенко узяв участь у презентації зірки Героям Небесної сотні, яка буде встановлена на Алеї зірок біля Ради Європи у Страсбурзі.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Ця зірка означає, наскільки важлива Україна для Європи, наскільки важливою є Україна для Страсбурга, наскільки важливою є Україна для Ради Європи», - сказав Президент.
Він наголосив, що відкриття зірки Героям Небесної сотні у Страсбурзі є символом «повернення нашої великої нації до Європейської родини».
У церемонії взяли участь члени родин Героїв Небесної сотні, учасники АТО, українська громада Франції.
Джерело: Укрінформ