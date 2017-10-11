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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

Порошенко відкрив зірку Героям Небесної сотні у Страсбурзі

11 жовтня, 2017 - 17:28

Президент України Петро Порошенко узяв участь у презентації зірки Героям Небесної сотні, яка буде встановлена на Алеї зірок біля Ради Європи у Страсбурзі.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ця зірка означає, наскільки важлива Україна для Європи, наскільки важливою є Україна для Страсбурга, наскільки важливою є Україна для Ради Європи», - сказав Президент.

Він наголосив, що відкриття зірки Героям Небесної сотні у Страсбурзі є символом «повернення нашої великої нації до Європейської родини». 

У церемонії взяли участь члени родин Героїв Небесної сотні, учасники АТО, українська громада Франції.

Джерело: Укрінформ
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