Порошенко відкрив зірку Героям Небесної сотні у Страсбурзі

Президент України Петро Порошенко узяв участь у презентації зірки Героям Небесної сотні, яка буде встановлена на Алеї зірок біля Ради Європи у Страсбурзі.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ця зірка означає, наскільки важлива Україна для Європи, наскільки важливою є Україна для Страсбурга, наскільки важливою є Україна для Ради Європи», - сказав Президент.

Він наголосив, що відкриття зірки Героям Небесної сотні у Страсбурзі є символом «повернення нашої великої нації до Європейської родини».

У церемонії взяли участь члени родин Героїв Небесної сотні, учасники АТО, українська громада Франції.