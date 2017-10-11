Порошенко закликав Ягланда допомогти зі звільненням українських заручників у РФ

Президент України Петро Порошенко провів переговори із генеральним секретарем РЄ Турбйорном Ягландом.

Про це повідомляє прес-центр Президента.

Порошенко подякував Раді Європі за підтримку, відзначивши, що з самого початку агресії Росії проти нашої держави Комітет міністрів та Парламентська Асамблея рішуче виступили на захист територіальної цілісності та суверенітету України.

"Глава держави наголосив на необхідності консолідації усіх інститутів Ради Європи для продовження системного тиску на Росію з метою виконання нею вимог РЄ щодо припинення агресії проти нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Порошенко попросив активізувати роль Ради Європи у захисті прав людини на території незаконно окупованого українського Криму. Він звернувся до генерального секретаря РЄ із проханням використати усі наявні механізми для виправлення критичної ситуації з правами людини на півострові.

Порошенко закликав генерального секретаря РЄ більш активно долучатися до зусиль зі звільнення громадян України, які незаконно утримуються в окупованих Криму і Донбасі, та на території Росії.