Прем'єр Іспанії закликав Каталонію чітко висловитися з приводу незалежності регіону

Іспанський прем'єр-міністр Маріано Рахой у середу, 11 жовтня, закликав каталонську владу зайняти чітку позицію у питанні оголошення незалежності регіону. Про це повідомляє іспанське видання El País.

Повідомляється, що звернення іспанського прем'єра стало відповіддю, на заяву голови Каталонії Карлеса Пучдемона, який закликав відкласти проголошення незалежності регіону, підкресливши при цьому, що "за підсумками референдуму Каталонія вважає себе в праві бути незалежною державою".

"Якщо Пучдемон поважає законність, він повинен завершити період невизначеності і повернутися в правове поле", – заявив Рахой. За словами прем'єра, роз'яснення ситуації необхідно перед будь-якими подальшими кроками. Зокрема, перед активацією ст. 155 іспанської Конституції.

Ця стаття говорить, що якщо один з регіонів порушує Конституцію Іспанії чи робить дії на шкоду державним інтересам країни, Мадрид може в примусовому порядку "прийняти будь-які заходи в рамках закону для виконання регіоном своїх зобов'язань". Зазначається, що влада Іспанії може призупинити дію каталонської автономії і ввести режим прямого управління.

Раніше повідомлялося, що президент Каталонії Карлес Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності регіону в односторонньому порядку. Крім Пучдемона, підписи під документом поставили його заступник Оріолі Жункерас, спікер парламенту Карму Форкадель і депутати політичних сил, які підтримали референдум про незалежність. Зазначається, що документ не набуде чинності до переговорів з іспанським урядом, на які розраховує Каталонія.

Нагадаємо, президент Каталонії Карлес Пучдемон в ході виступу перед парламентом 10 жовтня не проголосив незалежність Каталонії, запропонувавши відтермінувати прийняття цього рішення для проведення переговорів з іспанською владою.

Уряд Іспанії не збирається вести переговори з Каталонією про незалежність через посередників.

Нагадаємо, у неділю, 1 жовтня, в Каталонії пройшло голосування з питання про вихід зі складу Іспанії. Участь у ньому взяли 2,26 млн з 5,31 млн мають право голосу каталонців.

У день голосування відбулися сутички між правоохоронцями та прихильниками референдуму, постраждали близько 900 осіб. Відділення регіону не визнають ні Мадрид, ні Європейський Союз. Україна також вважає нелегітимним референдум в Каталонії. А в ООН закликали Іспанію розслідувати всі випадки насильства на референдумі.

Навіть після проведення референдуму на вулицях Барселони тривали страйки, в яких брали участь близько 300 тис. чоловік.

Король Іспанії Філіп VI не визнав референдум про незалежність, а лідер Каталонії звинуватив короля Іспанії в "ігноруванні мільйонів".