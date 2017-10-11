Президент Каталонії підписав декларацію про незалежність

Президент Каталонії Карлес Пучдемон наразі відмовився від офіційного оголошення незалежності від Іспанії, підписавши "декларацію про суверенітет".

Про це повідомляє видання Reuters.

Таким чином Пучдемон закликав до перемовин з Мадридом щодо майбутнього регіону, що дозволило послабити побоювання щодо розвитку ситуації в центрі єврозони.

Виступаючи у каталонському парламенті, він зробив лише символічну заяву, вимагаючи мандата для початку відділення, втім призупинивши будь-які формальні кроки з цією метою. Таким своїм кроком президент розчарувув багатьох своїх прихильників.

Натомість Пучдемон та інші регіональні політики підписали документ про незалежність Каталонії від Іспанії, але наразі неясно, чи буде мати цей документ якесь правове значення.

"Каталонія відновлює сьогодні свій повний суверенітет", - йдеться у тексті декларації.