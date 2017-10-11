Пучдемон готовий до діалогу з Іспанією без попередніх умов

Глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив про готовність вступити в діалог про незалежність зі своїми іспанськими колегами "без попередніх передумов".

Про це він заявив в інтерв'ю CNN у середу, 11 жовтня, передає "Європейська правда".

Пучдемон, говорячи на наступний день після того, як він призупинив офіційну декларацію незалежності, заявив, що виступає за посередництво з метою врегулювання кризи.

Однак, він наполіг на тому, що більшість каталонців хочуть виходу зі складу Іспанії.

"Відносини між Каталонією та Іспанією не працюють, і більшість каталонців хочуть, щоб Каталонія була незалежною державою", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чому він не наполіг на початку проголошення незалежності відразу ж у вівторок, Пучдемон заявив: "Насамперед через почуття відповідальності, я не хочу проголошувати незалежність, я хочу, щоб це сталося".

Він сказав, що вважає себе зобов'язаним відкрити вікно для діалогу у відповідь на міжнародні вимоги, додавши, що офіційна пропозиція щодо діалогу, подібного до того, що він зробив Мадриду, "потребує відповіді протягом кількох днів".

Пучдемон також наполіг на тому, що уряд у Мадриді не має причин застосовувати статтю 155 Конституції щодо Каталонії (означає призупинення самоуправління в Каталонії), і що це було б помилкою.

За його словами, зараз важливий час для обох сторін, щоб розпочати діалог.

"Ми знаходимося в такій точці, де найважливіше те, що відсутні попередні умови для того, щоб сісти за стіл переговорів та почати поговорити, прийняти те, що ми повинні говорити, нам потрібно говорити в потрібних умовах", - сказав він.

Нагадаємо, що Прем'єр Іспанії закликав Каталонію чітко висловитися з приводу незалежності регіону.