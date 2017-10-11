Результати слідства у справі авіакатастрофи під Смоленськом презентують навесні

Результати слідства у справі Смоленської катастрофи у Польщі буде представлено навесні наступного року. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич, інформує TV Republika.

“Без сумніву, вже буде підготовлено його основні результати: ми зможемо сказати, що насправді сталося, як розігралася драма”, - заявив Мацеревич.

Він зазначив, що комісія володіє матеріалами, які чітко показують, як сталася катастрофа. Зокрема, йдеться про дані з реєстраторів літака, а також про матеріали, які було отримано в результаті реконструкції літака на підставі фото й ідентичного літака Ту-154М, який є в розпорядженні міноборони Польщі.

Глава міноборони РП підкреслив, що на підставі зібраного матеріалу опрацьовано цифрову структуру літака. Відтак, цю інформацію передано до “найкращого у світі інституту”, який займається віртуальними реконструкціями. Цей інститут підготує симуляцію перебігу останніх секунд польоту літака й моменту зіткнення із землею.

Мацеревич не захотів назвати цей інститут, пояснюючи це безпекою його працівників і результатів їх роботи.

“З'ясування смоленської драми - це не лише питання інтелектуальної суперечки, і не є виключно дискусією науковців. Це елемент дуже серйозної політичної боротьби, в якій бере участь одна з найбільших держав у світі (Росія), яка зацікавлена у тому, щоб не було реконструйовано правду”, - наголосив Мацеревич.

У березні 2016 року у Польщі на урядовому рівні відновлено Смоленське слідство. Тоді міністр Мацеревич пояснював це виявленням "прихованої і невідомої раніше інформації" про причини катастрофи, що має важливе значення. Розслідування веде підкомісія, яку створено при міністерстві національної оборони РП.

Звіт попередньої польської урядової комісії, яка впродовж 2010-2011 років досліджувала причини Смоленської катастрофи, Мацеревич тоді назвав "фальшивим і неправдивим".

10 квітня 2010 року поблизу військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М, яким польська державна делегація прямувала на відзначення 70-ї річниці Катинського злочину. У катастрофі загинули всі 96 осіб, які перебували на борту літака, серед яких було президентське подружжя Леха та Марії Качинських, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі, громадські активісти.