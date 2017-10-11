Розгляд справи Януковича у державній зраді перенесли на 19 жовтня

Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 19 жовтня у зв’язку з тим, що адвокат досі перебуває у відрядженні у Росії. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Головуючий суддя на початку засідання повідомив, що вчора на електронну адресу суду надійшов лист-клопотання захисника Януковича Максима Гераська, в якому він просив відкласти розгляд справи, оскільки "не здійснено ряд запланованих дій".

Прокурор Максим Крим зазначив, що зважаючи на те, що адвокат обов’язково має брати участь у засіданні, тому сторона обвинувачення не проти перенесення засідання. Однак, на думку прокурорів, адвокат мав достатньо часу щодо відрядження до свого підзахисного.

"І це є нічим іншим як зловживанням права на захист і спробою затягнути чергове судове засідання", - додав прокурор.

У зв’язку з цим суд вирішив відкласти розгляд справи на 19 жовтня на 15 годину.

Нагадаємо, 5 жовтня Герасько полетів у Ростов-на-Дону до обвинуваченого. Через це Оболонський районний суд Києва не зміг провести засідання у справі за обвинуваченням.