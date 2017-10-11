Сьогодні в Україні набув чинності закон про пенсійну реформу

Сьогодні набуває чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Пенсійна реформа передбачає проведення осучаснення пенсій з жовтня місяця і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

Перерахунок раніше призначених пенсій з 1 жовтня буде здійснюватися із використанням єдиного показника середньої зарплати за останні три роки (2014-2016) у розмірі 3764,4 гривень.

На перехідний період 2017-2019 років застосовуватимуться такі правила призначення пенсії за віком: у 2017 році із застосуванням середньої зарплати за 2014-2016 роки, у розмірі 3764,4 гривень та величини оцінки одного року стажу - 1,35%, у 2018 році - із застосуванням середньої зарплати за 2016-2018 роки та вартості одного року стажу - 1%.

Починаючи з 2019 року пенсії призначатимуться із застосуванням середньої зарплати за останні три роки та вартості одного року стажу - 1%.

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян при стажі 30/35 років (для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року - за наявності стажу відповідно 20/25 років).

Також, збережено право для призначення пенсії за віком в 60 років для осіб, які мають повний страховий стаж.

З 1 січня 2018 року пенсія за віком призначатиметься за наявності стажу на 1 січня 2018 року 25 років - у 60 років. Діапазон необхідного стажу щороку збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році.

З 2028 року пенсії у 65 років призначатимуться особам, які матимуть 15-25 років стажу.