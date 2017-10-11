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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику мера Одеси у справі про пожежу в таборі "Вікторія"

11 жовтня, 2017 - 10:40

10 жовтня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому заступнику міського голови Зінаїді Цвірінько, яку підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей в таборі "Вікторія".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

При цьому прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті для Цвірінько.

"Наразі прокуратурою вирішується питання щодо оскарження вказаного судового рішення до апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Джерело: День
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