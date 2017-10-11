Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику мера Одеси у справі про пожежу в таборі "Вікторія"

11 жовтня, 2017 - 10:40
10 жовтня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому заступнику міського голови Зінаїді Цвірінько, яку підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей в таборі "Вікторія".
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.
При цьому прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті для Цвірінько.
"Наразі прокуратурою вирішується питання щодо оскарження вказаного судового рішення до апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Джерело: День