Суд обрав запобіжний захід екс-заступнику мера Одеси у справі про пожежу в таборі "Вікторія"

10 жовтня Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишньому заступнику міського голови Зінаїді Цвірінько, яку підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей в таборі "Вікторія".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

При цьому прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті для Цвірінько.

"Наразі прокуратурою вирішується питання щодо оскарження вказаного судового рішення до апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.