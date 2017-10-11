Системи для подачі тепла у житлові будинки запустять 16 жовтня, - Кличко

Систему опалення для подачі тепла в будинки мешканців Києва планують запустити з наступного понеділка, 16 жовтня. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Зараз школи, лікарні та дитсадки підключаються за їхніми заявками. А з наступного понеділка ми запускаємо систему опалення для подачі тепла в житлові будинки міста. Технологічно потрібно 7-10 днів, щоб система повністю запустилася і ефективно працювала", - розповів Віталій Кличко сьогодні, 11 жовтня, під час інспекції житлового будинку на просп. Героїв Сталінграду, де запровадили енергоефективні заходи за муніципальною програмою "70/30%".

Коментуючи підготовку до опалювального сезону, Віталій Кличко зазначив, що звернувся до уряду з пропозицією щодо зниження ціни на газ для дитсадків, шкіл та лікарень.

На сьогодні для бюджетних організацій ціна природного газу становить 7,9 тис. грн за 1 тис. кубометрів. У той же час, в тарифі на виробництво теплової енергії ціна природного газу складає 4,94 тис. грн за 1 тис. куб.

"Виникає фінансова різниця вартості природного газу, для якої не передбачене джерело погашення. Це спричинить виникнення додаткових боргів теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ м. Києва та поставить під загрозу стабільне й безпечне проходження опалювального сезону. Міська влада Києва не може допустити, аби в нинішній ситуації заручниками різниці в тарифах стали 514 дитсадків, 483 школи, 150 лікарень та низка установ соціального захисту. Київ наполягає на тому, аби на рівні Кабінету Міністрів України була ініційована нарада, на якій буде невідкладно вирішене це питання", - йдеться в зверненні Віталія Кличка.

Нагадаємо, сьогодні у Міненерговугіллі заявили, що підстави для підвищення цін на газ для населення відсутні.