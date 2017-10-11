У Бахчисараї проводять обшуки в кримських татар

Вранці 11 жовтня в місті Бахчисараї, що в анексованому Криму, в декількох будинках кримських татар російські силовики проводять обшуки. Про це повідомив на сторінці у Facebook активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв.

"Зараз стало відомо про обшуки в шести будинках" - написав активіст і додав адреси будинків.

Активіст зазначив, що йдеться, зокрема, про помешкання Сулеймана Асанова, Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва і Сервера Зекеряєва.