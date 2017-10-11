У Чехії вибачаються за заяву Земана про окупований Крим

До Посольства України у Чеській Республіці надійшли письмові вибачення від численних громадян у зв’язку із заявами президента цієї країни Мілоша Земана про окупований Крим.

"Хочу подякувати десяткам чехів, часто зовсім незнайомим людям, які сьогодні надіслали посольству слова підтримки і ... вибачень. Я добре знаю, що мільйони чеських друзів солідарні з українцями в нашій боротьбі проти російського агресора і окупанта. Інакше й бути не може в країні, народ якої дав світу Вацлава Гавела", – написав на сторінці у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає Радіо Свобода.

Крім того, чеський міністр сільського господарства попросив вибачення в України через висловлювання президента Земана.

"Прошу вибачення в України та українського народу через заяву президента Земана сьогодні, я й подумати не міг, що щось подібне може сказати президент Чеської Республіки", – написав на сторінці у Twitter Маріан Юречка.

Свої вибачення розмістив у соцмережі і чеський євродепутат Павел Телічка: "Я щиро прошу вибачення перед усіма українцями за виступ президента Земана в Раді Європи. Божевілля, – м’яко кажучи. Мені соромно".

Нагадаємо, вчора у Парламентській асамблеї Ради Європи президент Чеської Республіки Мілош Земан заявив, що вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

У свою чергу, Україна вчора офіційно відповіла на заяву Земана щодо окупованого Криму.