У Данії хочуть збільшити оборонний бюджет на 20% до 2023 року

Уряд Данії пропонує збільшити витрати на оборону на 4,8 млрд данських крон ($760 млн) до 2023 року у відповідь на серйозні загрози, з якими стикається країни.

Про це йдеться у проекті оборонної угоди, розробленої Міністерством оборони Данії, передає ЄП.

"Данія зараз стикається з найбільш серйозними загрозами, ніж у будь-який інший період після падіння Берлінської стіни. Уряд серйозно ставиться до цієї ситуації, і тому має намір збільшити бюджет оборони Данії, щоб забезпечити ще кращий захист від загроз", - йдеться у повідомленні.

Додаткові витрати становлять понад 20% від поточних оборонних витрат Данії.

Урядова пропозиція щодо нової оборонної угоди зосереджена, зокрема, на протидії військовим загрозам у співпраці з союзниками по НАТО, а також на здатності захищати датчан, а також ефективно боротися з зростаючою загрозою в кіберпросторі.

Документ також передбачає більшу участь Данії у міжнародних військових операціях з метою боротьби з тероризмом та зменшення нелегальних міграційних потоків.

Данія на сьогодні витрачає близько 1,5,% ВВП на оборону, тоді як НАТО закликає всі країни-члени збільшити ці витрати щонайменше до 2%.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявив, що оборонний бюджет Литви в наступному році має скласти 2,006% внутрішнього валового продукту (ВВП).