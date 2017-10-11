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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

У Львові відбудеться Фестиваль давнього церковного співу

11 жовтня, 2017 - 18:26
Фото сайту «УГКЦ. Парафія Благовіщення Пресвятої Богородиці»

Захід матиме назву «Під Покровом» і проходитиме 13-15 жовтня з благословення Митрополита Львівського Кир Ігоря.

Організатори фесту літургійний центр «Передання» та хор «Клірос» Свято-Іванівської лаври Студійського уставу УГКЦ.

Події фестивалю «Під Покровом» відбуватимуться у кількох локаціях –  і це храми та монастирі Львова, також – Музична академія ім. Миколи Лисенка  та Національний музей ім. Андрея Шептицького.

У програмі – святкова програма богослужінь, концерти, відкриті лекції та майстер-класи з давнього церковного співу від лауреата Шевченківської премії Наталії Половинки.

До участі у фестивалі організатори запросили 20 хорових колективів з різних регіонів України. 

А головна мета заходу – донести до широкого загалу Церкви багату літургійно-музичну традицію української богослужбової культури. 

Розпочнеться фестиваль  у Храмі монастиря Покрову Пресвятої Богородиці Параклисом (молитвою) до Пресвятої Богородиці. Завершиться – спільним концертом за участю хорів-учасників у Храмі Архістратига Михаїла.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Джерело: День
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