У Львові відбудеться Фестиваль давнього церковного співу

Захід матиме назву «Під Покровом» і проходитиме 13-15 жовтня з благословення Митрополита Львівського Кир Ігоря.

Організатори фесту літургійний центр «Передання» та хор «Клірос» Свято-Іванівської лаври Студійського уставу УГКЦ.

Події фестивалю «Під Покровом» відбуватимуться у кількох локаціях – і це храми та монастирі Львова, також – Музична академія ім. Миколи Лисенка та Національний музей ім. Андрея Шептицького.

У програмі – святкова програма богослужінь, концерти, відкриті лекції та майстер-класи з давнього церковного співу від лауреата Шевченківської премії Наталії Половинки.

До участі у фестивалі організатори запросили 20 хорових колективів з різних регіонів України.

А головна мета заходу – донести до широкого загалу Церкви багату літургійно-музичну традицію української богослужбової культури.

Розпочнеться фестиваль у Храмі монастиря Покрову Пресвятої Богородиці Параклисом (молитвою) до Пресвятої Богородиці. Завершиться – спільним концертом за участю хорів-учасників у Храмі Архістратига Михаїла.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів