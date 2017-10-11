У Нідерландах до 2030 року заборонять продавати авто на пальному

Уряд Нідерландів оприлюднив план, за яким продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння заборонять до 2030 року, повідомляє Electrek.

Спочатку Нідерланди планували перейти на електромобілі до 2025 року, але потім змінили дату на 2030 рік.

На сьогодні частка електрокарів у Нідерландах становить лише 2%. Передбачається, що комплексний законотворчій підхід разом із зростанням пропозицій на ринку електромобілів дозволить втілити урядовий план.

Таким чином Нідерланди долучилися до низки інших країн Європи, чиї уряди втілюють аналогічні ініціативи. Так, про плани заборонити продаж автомобілів на пальному раніше заявили Франція та Велика Британія.