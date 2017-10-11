У поліції створять базу даних зі зведеною оперативною інформацією

Управління кримінального аналізу Національної поліції створить базу даних, у якій зведуть всю оперативну інформацію. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника цього управління Володимир Єрофєєв в інтерв'ю на сайті прес-служби Націполіції.

Він розповів, що наразі в системі поліції існує дуже багато джерел розрізненої інформації.

"Вона аналізується автономно співробітниками різних служб. Наприклад, управління боротьби з незаконним обігом наркотиків зберігає свою інформацію, в карному розшуку є співробітники, які аналізують свій вузько направлений блок інформації. І все це зберігається в різних базах", - пояснив Єрофєєв.

Крім того, оперативники накопичують і зберігають інформацію у себе. А після звільнення або пересування по службі працівника інформація втрачається, зазначив він.

"Відтак відсутня можливість якісно оцінити інформацію в глобальному масштабі, хоча б в межах однієї області. Держава витрачає кошти на отримання інформації, а потім ми цю інформацію втрачаємо", - розповів Єрофєєв.

Він підкреслив, що в цьому випадку порушується європейський принцип про те, що інформація не належить конкретному поліцейському, інформація належить державі як один із продуктів діяльності поліції.

"І тому наша задача – консолідація всієї оперативної інформації, її подальшій аналіз, що допоможе у розкритті в першу чергу тяжких та особливо тяжких злочинів", - підсумував тимчасовий в. о. начальника Управління кримінального аналізу Нацполіції.

Окрім цього, в інтерв'ю він розповів про новації у відомстві.

"Перше, що ми будемо намагатися запровадити – це зробити географічну прив’язку до кожного житлового будинку, з можливістю нанесення інформації на карту", - повідомив Єрофєєв.

Це дасть можливість робити якісний аналіз скоєних порушень - визначати зони скоєння злочинів, скерувати туди додаткові наряди патрульної поліції або ставити завдання дільничному додатково відпрацювати місця проживання осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, пояснив він.

Єрофеєв розповів, що його підрозділ буде спрямований на аналітику у трьох напрямках.

"Перше оперативний аналіз - це аналіз по скоєних резонансних злочинах. Група аналітиків оперативно збиратиме дані по цьому злочину, технічну інформацію і проводитиме аналіз для того аби скоординувати роботу слідчо-оперативної групи в розкритті цього злочину", - зазначив він.

Другий напрямок – це тактичний аналіз, який дає можливість оцінити обстановку через нанесення інформації на карти. Тобто виявити райони з підвищеним ризиком скоєння грабежів, розбійних нападів, вуличних злочинів.

Дати рекомендації для перестановки нарядів патрульної поліції або рекомендації для проведення цільових відпрацювань районів силами оперативних працівників. "Третій напрямок – це стратегічний аналіз. Він спрямований на аналіз діяльності організованих злочинних груп, а відтак – і на перспективу в роботі по боротьбі з ними", - підсумував Єрофеєв.