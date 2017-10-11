У Рівному запрацюють маршрутки для людей із обмеженими можливостями

У Рівному мають намір обладнати маршрутки для людей із обмеженими можливостями. На сьогодні містом курсує лише два тролейбуси із низькою підлогою, куди можуть заїхати пасажири на інвалідних візках. Решта громадського транспорту для цього не пристосована. Однак відтепер перевізників зобов’яжуть змінити ситуацію. Так, на кожному маршруті має бути принаймні по одному транспортному засобу, яким могли б користуватися люди із особливими потребами. Цю вимогу внесли до положення про проведення конкурсу на визначення перевізників, які працюватимуть на міських маршрутах.

«Конкурс відбудеться у грудні цього року. А цей пункт буде додатковою умовою, - пояснює начальник управління транспорту і зв’язку Рівненського міськвиконкому Віталій Миронюк. - Якщо на момент проведення конкурсу перевізник не матиме таких транспортних засобів, то повинен буде написати інвестиційне зобов’язання і, скажімо, впродовж року-півтора дообладнати маршрутні таксі відповідним чином. Наразі ж у Рівному немає жодного автобуса з пониженою підлогою, який міг би перевозити людей із обмеженими можливостями».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне