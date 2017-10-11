У СБУ попередили терористичні акти на вокзалі Маріуполя

Голова СБУ Василь Грицак повідомив про затримання двох громадян України, які, за його даними, готували теракти у місті Маріуполь.

"9 жовтня СБУ затримали двох громадян України, які на замовлення "МГБ ДНР" готували терористичні акти у Маріуполі", - відзначив пан Грицак.

За його словами, вибух готувався на залізничному вокзалі при відправленні потягу "Маріуполь-Київ".

У затриманих вилучили дві протипіхотні міни "МОН-50" з дистанційним приводом.

Іншим завданнями підозрюваних були: відзняти військову комендатуру біля вокзалу Маріуполя, а також - напад на заклад, який відвідують бійці АТО.

За даними Василя Грицака, затримані вже чекали на сигнал від "кураторів", щоб здійснити це.

Він пов'язав їх з російськими спецслужбами.

"За задумом російських спецслужб, теракти мали провести для дестабілізації ситуації у Маріуполі, в зоні АТО і по всій території України, щоб показати неспроможність українських правоохоронців забезпечити безпеку громадян", - наголосив Василь Грицак.

Голова СБУ стверджує, що за злочини затриманим обіцяли заплатити від 3 до 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Дніпрі створено перший в Україні муніципальний центр реагування.