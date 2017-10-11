Україна направила Угорщині ноту через акцію "Самовизначення для Закарпаття"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що МЗС України направило ноту протесту до МЗС Угорщини з вимогою заборонити заплановану в Будапешті акцію "Самовизначення для Закарпаття".

Про це він написав у своєму акаунті Twitter.

"Угорське МЗС повідомило нашому посольству про акцію 13.10 під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що, Будапешт підтримує сепаратизм? Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію! Впевнені,Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.

1/2 Угорс. МЗС повідомив нашому Посольству про акцію 13.10 під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що,Будапешт підтримує сепаратизм? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 11, 2017