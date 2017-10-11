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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

Україна направила Угорщині ноту через акцію "Самовизначення для Закарпаття"

11 жовтня, 2017 - 20:32
Фото з архіву "Дня"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що МЗС України направило ноту протесту до МЗС Угорщини з вимогою заборонити заплановану в Будапешті акцію "Самовизначення для Закарпаття".

Про це він написав у своєму акаунті Twitter.

"Угорське МЗС повідомило нашому посольству про акцію 13.10 під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що, Будапешт підтримує сепаратизм? Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію! Впевнені,Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.

Джерело: День
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