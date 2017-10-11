Україна не планує повертати собі ядерний арсенал, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна не має наміру повертати собі ядерний арсенал. Про це він заявив під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), передає "112 Україна".

"Після незаконної анексії Криму Росія повністю зруйнувала систему, яка закінчилася після Другої Світової війни. Крім того, Росія разом з Британією, США, Францією і Китаєм були гарантами нашого суверенітету і територіальної цілісності в рамках Будапештського меморандуму, коли Україна віддала другий за величиною ядерний арсенал. Якщо б ми не віддали його, думаєте Росія на нас напала? Звичайно, ні. Але ми не хочемо повернення арсеналу. Ні. Навпаки, ми вважаємо, що система нерозповсюдження - це шлях до глобальної безпеки. Це ще одна причина, чому нам потрібні єдність і солідарність у світі", - сказав глава держави.

Україна до 1996 року володіла ядерною зброєю, яке успадкувала після розпаду СРСР. Станом на 1991 рік, Україна мала третій у світі за розміром ядерний арсенал, в який входили:

- 176 міжконтинентальних балістичних ракет в складі 43-ї ракетної армії: 130 рідиннопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) і 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна) в ШПУ;

- стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 (від 30 до 43);

- ядерні боєзаряди стратегічної зброї від 1514 до 2156;

- тактичні ядерні боєзаряди вiд 2800 до 4200.

Статус ядерної держави Україна втратила, підписав Бедапештскій меморандум у 1994 році. Договір був підписаний між Україною, США, Росією і Великою Британією. Документ надавав гарантії суверенітету і безпеки України.

Будапештський меморандум був порушений Росією у 2014 році після анексії Криму, а незабаром й окупації Донбасу.

Нагадаємо, також Порошенко сьогодні заявив, що ухвалений закон про освіту створить рівні можливості для всіх мешканців України незалежно від їх походження чи національності.